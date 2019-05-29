Biri Davutoğlu'nu gözetliyor... TRT iki logosuz kamera ile programlarını takip ediyor

Yeni parti kuracağı ve Diyarbakır’da partiye dair açıklamalar yapacağı ileri sürülen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun merakla beklenen ziyareti önceki gece gerçekleşti. “Gönül Köprüsü Platformu” tarafından düzenlenen iftar etkinliğine katılan Davutoğlu’nun programına, daha önce Tayyip Erdoğan’ın da Diyarbakır programına en ön sıradan katılan, Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi’nin de davetli olduğu ancak gelmediği görüldü. Programa 7 Haziran 2015’te AKP adayı olan Yusuf Üge, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun, eski AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, AKP 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, AKP 22, 23 ve 24. dönemde Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, AKP eski Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç’ın da katıldığı görüldü.





Konuşmasında bölge ülkelerinde geleceğe dönük olarak ciddi bir ümitsizlik, Türkiye’de ise son dönemde yaşananlar ve yoğunlaşan ekonomik kriz dolayısıyla kaygılı bir gelecek beklentisi bulunduğunu vurgulayan Davutoğlu, “Türkiye 12 Eylül döneminden kalma özgürlüğü feda eden bir anlayış ile diğer taraftan hendeklere kadar giden kamu düzenini yok sayan bir kaos ortamı arasında gerildi durdu. Şimdi bu kısır döngüyü kırmanın vaktidir” diye konuştu.

