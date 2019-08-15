'Bireysel olarak' batanlarda %18'lik artış var

Hükümet, krizdeki ekonomiyi kurtarmanın bir yolu olarak, bir kez daha bireysel tüketimi canlandırmak için harekete geçti. Yeniden artırılan kredi ve kredi kartı taksit sayılarının yanı sıra kamu bankaları eliyle özellikle konut kredilerini büyütmek için büyük çaba harcanıyor ancak bireysel tüketici kredileriyle ilgili son 1 yıllık verilere bakıldığında, özellikle konut ve taşıt kredilerinde sorunların büyüdüğü anlaşılıyor.





Cumhuriyet'ten Serhat Aligil'in haberine göre, 2019 yılı Haziran sonu itibarıyla son bir yılda toplam bireysel kredi (kredi kartları hariç) hacmi yüzde 4,1 daralarak 403 milyar liraya inerken batık kredilerin miktarı 13,1 milyar liraya ulaştı.





KONUTTA ARTIŞ





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde il bazında düzenlenen Fintürk verilerine göre detaylar şöyle:





*Son bir yılda konut kredi hacmi yüzde 9,8 düşerek 180,7 milyar liraya inerken, batık kredi yüzde 49,1 artarak 1 milyar 233 milyon liraya çıktı.





*Taşıttaki kredi hacmi yüzde 15,8 düşüşle 6,1 milyar liraya düşerken, batık kredi tutarı yüzde 14,4 artışla 229 milyon lirayı aştı.





*Diğer tüketici kredilerin hacmi de yüzde 1,7 artarak 216,1 milyar liraya yükseldi. Batık kredi tutarı ise yüzde 16,2 artışla 11,6 milyar lira oldu.





*İl bazında toplam batık kredi miktarı en çok artan şehir yüzde 38,7 (33,5 milyon TL) ile Niğde oldu.