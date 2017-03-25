Samanyolu Haber /Gündem / Birbirinden 'rahatsız' ikili, göz göze gelemedi /25 Mart 2017 11:09

Birbirinden 'rahatsız' ikili, göz göze gelemedi

AKP'li Melih Gökçek ve Bülent Arınç arasındaki kavga sürerken, ikili uzun süre sonra aynı karede görüntülendi.

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AKP'li ikili Arınç ve Gökçek arasındaki kavga sürerken, ikili aynı karede görüntülendi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun annesi Solmaz Hisarcıklıoğlu için dün Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlenirken törene bir süredir aralarındaki gerginlik basına ve sosyal medyaya yansıyan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı.

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre, Gökçek namaz için yerine giderken Arınç’ın önünden geçti. İkilinin birbirinin yüzüne bakmaması ve selamlaşmaması dikkat çekti.
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