Samanyolu Haber /Gündem / Bir zam da BOTAŞ'tan: Doğalgaza zam /30 Haziran 2019 10:14

Bir zam da BOTAŞ'tan: Doğalgaza zam

Seçimlerin ardından başlayan zam yağmuru devam ediyor. Seçimden önce hükümetin fiyat artışlarını baskıladığı belirtiliyordu.

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İstanbul seçiminin de geride kalmasıyla akaryakıt, gıda ve elektriğe zam haberleri geldi. Elektrik yüzde 15 zamlanmıştı. Ancak BOTAŞ'tan bir kötü haber daha geldi. BOTAŞ, santrallere satılan doğalgaz fiyatlarına zam yaptı.

Paraaanaliz'in haberine göre BOTAŞ, tarifelerde sürpriz yaptı. Beklentilerin tersine konut ve saniyede, doğalgaz fiyatlarını değiştirmedi. Haziran tarifesiyle devam edilecek.

BOTAŞ, sadece santrallere satılan doğalgaz fiyatlarını yüzde 6.5 oranında artırdı. Zam sonrasında her bin metreküp gazın fiyatı bin 500 TL’den bin 650 TL’ye çıktı. Kompozit kullanımda da fiyatlar yüzde 6.5 oranında arttı.

Haberde yer alan detaylara göre yakında tütün mamulleri ve alkollü içeceklere de yeni vergi zamları söz konusu olacak.  AB ile Gümrük Birliği Mevzuatı izin verdiği ölçüde ithal ve lüks tüketime de yeni vergiler sürpriz olmayacak.

Zamlar ay sonunda yapıldığı için Salı günü açıklanacak Haziran TÜFE’ye yansımayacak. Fakat, Temmuz’dan itibaren enflasyonda yukarı doğru kıpırdanışlar gözlenebilir.

Vergi ve zamların ekonomiye etkisi ise reel harcanabilir gelirin yavaşlaması ve hanehalkı tüketiminin yeniden gerilemesi yönünde gerçekleşebilir.
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