Samanyolu Haber /Gündem / Bir yazarı öldürdüler /11 Mayıs 2017 12:10

Bir yazarı öldürdüler

Hizmet Hareketi'ye yönelik kitlesel kırımda, yaklaşık 5 kişinin balkondan düşerek öldüğü açıklandı

Bir yazarı öldürdüler

Hizmet Hareketi'ye yönelik kitlesel kırımda, yaklaşık 5 kişinin balkondan düşerek öldüğü açıklandı. Ölümlere aileler şüpheli yaklaşsa da etkin bir soruşturma yapılmadığı için dosyaların üzeri kapatılıyor. 

Balkondan düşerek öldüğü açıkalanan son kişi Mustafa Kayapalı'ydı. 

Türkiye'de yetişen önemli yazarlardan olan Kayapalı'nın Timaş yayınları tarafından basılmış çeşitli kitapları bulunuyor. 

Bunlardan bazıları şunlar:

¦Allah Dostlarından İbret ve Hikmet Öyküleri
¦İnanca Dair 100 Soru Cevap
¦Sarsılmayan İman
¦Namaza Nasıl Başlanır

Yaptığı çalışmalar ve yazdığı kitaplarla insanlığa İslamiyet'i anlatmaktan başka bir derdi olmayan Kayapalı'nın ölümü, din adamlarının benzer biçimlerde öldürüldüğü tarihin geçmiş dönemlerini hatırlatıyor. 

60 yaşına gelmiş Kayapalı'nın ardından yandaş medyada çıkan haberlerde ise kendisinden "İrşad imamı" olarak sözedildi. Din adamının birinci görevi zaten irşad için çalışmaktı.
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