Samanyolu Haber /Dünya / Bir uyarı da İngiltere'den /01 Ocak 2017 13:13

Bir uyarı da İngiltere'den

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya yapılan terör saldırısından sonra İngiltere'de vatandaşlarına 'tetikle olun' uyarısında bulundu.

Bir uyarı da İngiltere'den

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"1 Ocak’ta İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’ya düzenlenen ciddi saldırının ardından yerel yetkililerin uyarılarını takip etmeli ve tetikte olmalısınız. Daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için yerel yetkililer ile görüşmelerimiz sürüyor."

Bu arada Büyükelçilik, İngiliz vatandaşlarının Suriye sınır bölgesi ve Diyarbakır’a seyahat etmemeleri gerektiğini belirtti; Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Hatay, Siirt, Tunceli ve Hakkari için de seyahat uyarısını yineledi.
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