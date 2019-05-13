Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir ülke daha IMF'lik oldu /13 Mayıs 2019 16:41

Bir ülke daha IMF'lik oldu

Türkiye ve Arjantin'de geçen yıl başlayan ekonomik krizin dünyaya yayılabileceğine dair endişeler her geçen gün artıyor. Arjantin'den sonra Pakistan da Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım alacak. Anlaşma imzalandı. Acı reçetede neler var?

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Arjantin'den sonra Pakistan da Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 yıllığına anlaştı. IMF ilk safhada Pakistan'a 6 milyar dolarlık kurtarma paketi tahsis edecek. 

Maliye Bakanı Abdul Hafız Şaik devlet televizyonu PTV'ye verdiği mülakatta IMF ile 29 Nisan'dan beri yapılan müzakerelerde mutabakata varıldığını kaydetti. 

Şaik, teknik konulara dair müzakerelerin tamamlanmasının akabinde paketin IMF İcra Kurulu tarafından onaylanmasını bekleyeceklerini ifade etti.

PAKİSTAN KEMER SIKACAK VE VERGİ MUAFİYETİNİ KALDIRACAK

IMF ile yapılan görüşmelerde 700 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 30 milyar lira) tutarındaki vergi muafiyetinden de geri adım atılması konusunda mutabakata varıldı.

İki taraf ilk olarak gelecek mali yılda oluşması beklenen 11 milyar dolarlık mali açığın kapatılması üzerinde çalışacak. 

ELEKTRİK KURULUNA SİYASİ MÜDAHALEYE SON VERİLECEK

Pakistan gelecek yıl elektrik ve gaz faturalarına da zam yapacak.

IMF ile imzalanan anlaşma çerçevesinde hükümetin Pakistan Ulusal Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurulu'nu en kısa sürede özelleştirecek. 

Hükümetin kurum üzerindeki etkisini en aza indirecek kanuni düzenlemeler de IMF'nin kredi için şart koştuğu reformların başına geliyor .

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ESKİ IMF ÇALIŞANI

Cari açığı 8 milyar dolara düşürmeyi taahhüt eden Pakistan hükümeti harcamalarını da azaltacak.

IMF ile müzakereler devam ederken Pakistan Merkez Bankası'nda başkan değişmiş ve göreve eski bir IMF çalışanı olan Dr. Reza Bagir getirilmişti.

Ekonomik krizle boğuşan Arjantin de 60 milyar dolarlık kurtarma paketi için 2018 yılında IMF ile anlaşmıştı.

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