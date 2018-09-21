Bir tutuklu Alman vatandaşı daha tahliye edildi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Türkiye'de tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı. Adebahr, böylelikle Türkiye'de siyasi nedenlerden tutuklu Almanların sayısının beşe indiğini belirtti.







DW Türkçe'nin haberine göre, Adebahr yaptığı açıklamada Alman vatandaşının mahkeme kararıyla dün serbest bırakıldığını söyledi. Ancak sözcü, serbest bırakılan Alman vatandaşına dair başka bir bilgi paylaşmadı.





Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları, Türkiye ile Almanya arasındaki en önemli sorunlardan birini teşkil ediyor. En son Hamburglu 46 yaşındaki Alman vatandaşı İlhami A. 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırılmış, cezanın infazı ertelenerek, İlhami A.'ya yurt dışına çıkış yasağı konmuştu.