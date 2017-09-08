Bir Tuğgenerale daha 417 gün sonra özgürlük

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında 18 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanan eski Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez, yargılandığı Afyonkarahisar 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.





Hakkındaki suçlamalara cevap veren Gülmez, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası harp ceridesi tutulması için Genelkurmay Başkanlığından emir geldiğini söyledi. Garnizon komutanlığı olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece demokrasiden ve milli iradeden yana olduğunu söyleyen Gülmez, 15 Temmuz darbe girişiminde net tavır sergilemediği yönündeki suçlamayı kabul etmedi.





"EMİR GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDAN GELDİ"





Mahkemede tanık olarak dinlenen M.A.B., 15 Temmuz darbe gecesi orduevine çağrıldığını ve gittiğini söyledi. Garnizon Komutanlığı Hareket Eğitim Şubesinde astsubay olarak görev yaptığını aktaran M.A.B., İsmet Gökhan Gülmez’den darbe gecesi olumsuz bir emir almadığını kaydetti. Harp ceridesini Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen emir doğrultusunda barış ceridesine göre hazırladığını söyleyen M.A.B. "Emir ne verildiyse onu yaptım" dedi.





ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI





Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu İsmet Gökhan Gülmez, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, 417 gündür tutuklu bulunan İsmet Gökhan Gülmez’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.