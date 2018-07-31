Bir tren faciasından daha dönüldü!

Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından yapılan incelemelerde Denizli-İzmir arasındaki demiryolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlendi. Bu nedenle Denizli-İzmir arasında tren seferleri durduruldu.







8 Temmuz’da Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yağış nedeniyle rayların altındaki toprağın kayması sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin de yaralandığı kazanın bir benzeri Denizli’de meydana geliyordu. Bugün saat 19.30’da Aydın’ın Buharken ilçesi ile Denizli’nin Sarayköy ilçesi arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait yolcu treninde olası facia, makinistin dikkati ile atlatıldı.







Bölgede bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki demir yolunun altı boşaldı. Denizli-İzmir arasında sefer yapan yolcu treninin makinisti durumu fark ederek treni durdurdu. Olası bir faciayı önleyen makinist durumu TCDD yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir-Denizli arasındaki Tren seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Tren yolunun onarımı için çalışma başlatılırken, seferlerin tren yolunun onarılmasının ardından başlayacağı öğrenildi. İstasyonlarda bekleyen trenlerdeki yolcuların ise otobüslerle seyahatlerine devam ettirildi.