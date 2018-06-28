Samanyolu Haber /Gündem / Bir tezahürattan tam 12 kişi tutuklu /28 Haziran 2018 00:08

Bir tezahürattan tam 12 kişi tutuklu

İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12 oldu.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada ve basında yer alması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlardan 5 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet mensuplarının yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 5 şüpheli daha kamera kayıtlarından tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Böylece aynı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12 oldu.
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