Bir sistem hatası da Akbank'ta ... Müşteriler neye uğradıkları şaşırdı

?Bugün birçok Akbank müşterisi, işlemleri sırasında 'Yetersiz limit' uyarısıyla karşılaştı.





Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı, Akbank'ı etiketledikleri paylaşımlarında "Kredi kartım alakasız bir şekilde eksi bakiyeye düştüğünü görüyorum", "Az önce, dün ödemesini yaptığım iki Akbank kredi kartımla kasada kaldım. Yetersiz bakiye mesajı verdi" ifadelerini kullandı.





Bunun üzerine resmi Twitter hesabında açıklama yapan Akbank, yaşananların sistemsel bir hatadan kaynaklandığını bildirdi.





Açıklamada şunlar kaydedildi:





"Değerli müşterilerimiz, kısıtlı sayıda müşterimizin kredi kartı hesap hareketleri ile ilgili sistemsel bir hata oluşmuştur. Yaşanan hata gün içinde giderilecektir. Müşterilerimizin herhangi bir mağduriyeti olmayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."



