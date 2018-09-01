Samanyolu Haber /Gündem / Bir sistem hatası da Akbank'ta ... Müşteriler neye uğradıkları şaşırdı /01 Eylül 2018 20:26

Bir sistem hatası da Akbank'ta ... Müşteriler neye uğradıkları şaşırdı

Müşterileri 'Yetersiz limit' uyarısıyla karşılaşan Akbank'tan açıklama: Sistemsel bir hata oldu

SHABER3.COM

?Bugün birçok Akbank müşterisi, işlemleri sırasında 'Yetersiz limit' uyarısıyla karşılaştı.

Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı, Akbank'ı etiketledikleri paylaşımlarında "Kredi kartım alakasız bir şekilde eksi bakiyeye düştüğünü görüyorum", "Az önce, dün ödemesini yaptığım iki Akbank kredi kartımla kasada kaldım. Yetersiz bakiye mesajı verdi" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine resmi Twitter hesabında açıklama yapan Akbank, yaşananların sistemsel bir hatadan kaynaklandığını bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli müşterilerimiz, kısıtlı sayıda müşterimizin kredi kartı hesap hareketleri ile ilgili sistemsel bir hata oluşmuştur. Yaşanan hata gün içinde giderilecektir. Müşterilerimizin herhangi bir mağduriyeti olmayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

 
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