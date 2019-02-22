Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir seçim yatırımı daha patladı Güya 2019'da görücüye çıkacaktı ama hala yeri belli değil /22 Şubat 2019 18:14

Bir seçim yatırımı daha patladı Güya 2019'da görücüye çıkacaktı ama hala yeri belli değil

Her seçim gündeme getirilen Yerli otomobil güya bu sene Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecekti, fakat daha fabrikanın nereye kurulacağı bile belli değil!

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Yerli Otomobil Erdoğan tarafından gündeme getireli neredeyse 10 yıl oldu. İlk defa 2011'de gündeme gelen Yerli otomobil AKP'nin her seçim öncesi ısıtılıp seçmenin önüne getiriliyor. 


 Bunun için devletin kesesinden milyonlarca dolar harcandı ama ortaya çıkan henüz net bir şey yok.. Hatta Nisan referandumundan önce  İsveçli Saab’dan 40 milyon Euro’ya satın alınan model TÜBİTAK öncülüğünde geliştirilen Yerli Otomobil diye bir Bakan tarafından servis edilmişti 


2019 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileneceği açıklanan yerli otomobilin Türkiye'nin neresinde üretileceği hala belli değil. Uzun süredir merak edilen pek çok ilin sanayi odalarının talip olduğu yerli otomobil için şimdide bir bakan yardımcısı müjde verdi!  Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere çok ama çok yakında fabrikanın yapılacağı bölgenin belli olacağını söyledi.


Fabrika yeri hemen bulunsa bile , fabrikanın inşa edilmesi, üretim hattının tasarlanması, üretim hattına göre tasarlanacak olan robotların yapılması, Türkiye’ye gelmesi, tedarikçilerin belirlenmesi, tasarımın ortaya çıkması, prototipinin yapılması, yol ve laboratuvar testlerinin yapılması diye uzanan listenin tamamlanması ne kadar zamanda biter bilinmez . 

Anlaşılan AKP önümüzdeki seçimlerde de kendine malzeme bulmada zorlanmayacak 
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