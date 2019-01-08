Samanyolu Haber /Gündem / Bir Seçim yatırımı daha ! Kredi kartı borçları yapılandırılıyor /08 Ocak 2019 13:13

Bir Seçim yatırımı daha ! Kredi kartı borçları yapılandırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlerin mevcut borçlarını ödemesi için imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığı ile ödeme güçlüğü çeken vatandaşın borcu tek bir çatı altında toplanacak. Ziraat'ten çekeceği borcu ile borcu kapatacak. Aylık gelirine uygun bu borcu ödeyecek" dedi.

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Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için üç puan desteği beş puana çıkarıldığını açıkladı.

DAR GELİRLİNİN ELEKTRİK FATURASI DEVLETTEN
Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak.

1 MİLYON VATANDAŞ BORCUNU ÖDEYEMİYOR
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin son verilerine göre 2017 temmuz-2018 temmuz ayları arasında 1 milyonun üzerinde vatandaş kredi kartı borcunu ödeyememiş.

ZİRAAT BANKASI’NDA FAİZLER NASIL?
Hali hazırda Ziraat Bankası 20.000 TL’lik bir ihtiyaç kredisini 24 ay için yüzde 2.35 faizle veriyor. Aylık taksit tutarı 1.158 TL’ye geliyor. 24 ay sonunda vatandaş 20 bin TL’lik kredi için 27 bin 792 TL’yi devlete ödemiş oluyor.
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