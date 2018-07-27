Samanyolu Haber /Gündem / Bir Saray teologu daha uçtu... /27 Temmuz 2018 16:58

Bir Saray teologu daha uçtu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saray’da ağırladığı teologlardan Prof. Dr. Cevat Akşit'e Saray havası yaramamış.

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Bir zamanlar TV ekranlarında fetvalar da veren ilginç profesör Akşit, ‘Gülen öldü, yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye’ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Yahudi mezarlığında gömüldü’ dedi.

Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er’in kurduğu Superhaber.TV’ye konuşan Akşit muhabire, “Gizli şeyleri söyletiyorsun bana. o öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da” şeklinde konuştu.

Akşit, ilginç iddialarına şöyle devam etti: ”Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye’ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane ‘onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz’ diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey’de… Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti.”

Çılgın Profesör Akşit'in iddiaları ise yandaş sitelerde yer bulurken akıllara daha önce Hocaefendi'nin hologram görüntüsüyle ekrana çıktığını iddia eden AKP'li yazarın sözleri geldi.

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