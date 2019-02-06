Bir sapkın daha: AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar!

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü’yü ziyaret etti.







Salahaddin Hünü ziyaret sırasında Zeybekci’ye "Ayet el Kürsi" yazılı bir çerçeve hediye etti. Bu sırada konuşan Hünü, “Kendisine layık değil ama Allah nazardan korusun diye bir Ayet el Kürsi hediye etmek istiyoruz. Allah ayağını düz bastırsın, hata, kaza vermesin. İnşallah belediye başkanımız olarak da bizi ziyaret etmeyi Allah nasip etsin” dedi. Zeybekci ise “İnşallah bunu da 1 Nisan’da belediyeye koyarız” diye konuştu.





'KİM NE ANLARSA ANLASIN'





Ege’de Son Söz’ün haberine göre, Salahaddin Hünü ayrıca "“Ben belediye başkanından memnunum Allah da memnun etsin inşallah. Hepiniz de memnun olacaksınız, Bak AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar” dedi. Zeybekci ise; “Bak birileri yanlış anlar” derken Hünü, “Anlasın, ne anlarsa anlasın” karşılığını verdi.





Daha önce de TBMM Başkanlığı, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlığı da yapan AKP’li vekil İsmet Yılmaz, partisinin adayı için "Vereceğiniz destek, kıyamet gününde kurtuluşunuz olacak" demişti.