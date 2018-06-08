Bir sahte polis rezaleti daha... Karakolda silahlarla poz verip gidiyormuş

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Kâğıthane’deki Çağlayan Polis Merkezi’nde karakol amirini tanıyan B.Ç. adlı kişi, polis merkezinde gidip gelmeye başladı. Polis merkezi ve nöbet noktalarında çelik yelekli, silahlı birçok fotoğraf çektiren B.Ç. bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşınca, birçok kişi onun polis olduğunu düşündü.







Karakol dışından gelen polisler bile, sık sık karakola girip çıkan, içeride dolaşan B.Ç.’yi polis olarak tanıdı. Bir süre sonra sosyal medyadaki bu fotoğraflarla ilgili bilgi, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a ulaştı. Çalışkan, bu kişinin kim olduğunun öğrenilmesini istedi.



