Bir sağdan, bir soldan... Bu kez Ulusalcıların meczubu tren kazasını diziye bağladı

Çarpışma dizisinde ekrana verilen görüntüler ve tarihleri karşılaştırarak Ankara'da meydana gelen tren kazasının tarihine ulaşan Genç, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.







Genç, tarihler karşılaştırıldığında bugünün (13.12.2018) tarihine ulaşıldığını ve tren kazasının planlı bir suikast olduğunu iddia etti.





Nihat Genç ayrıca, suikastı düzenleyenlerin 100'den fazla ölü beklediğini de ifade etti.





Genç'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:





"Bir. Nihat Genç kafayı nasıl yedi, şöyle, Çarpışma dizisinde şifre olarak 03.01.2008 tarihi verildiğini yazmıştım, ancak, ikinci bölümde bu şifreyi şöyle düzelttiler, 03.02.2018."





"İki. Çarpışma dizisinin ikinci bölümünde 03.01.2008 tarihini kolye üzerinde düzeltmekle kalmadılar, ekrana görüntü olarak, 03.02.208 yazısı üç dört defa geldi, hani flaş flaş der gibi ve diziye ekleme yapılarak yani çekim bittikten sonra ilave edilmiş gibi."







"Üç. Biz de bu şifrenin neden düzeltildiğini anlayamadığımızı belirtmiştik, ve düzeltmenin acilen ekranda flaş flaş neden verildiğine şaşırdığımızı söylemiş, bunlar acayip bir şeyler çeviriyor, ama hayırlısı, demiştik."





"Dört. Bir bilirkişi olarak söylüyorum, senaryoya bağlı bir dizide önceden gösterilmiş rakamın sonraki bölümde değiştirilmesi dizinin kurgusuyla değil canlı sosyal hayatla alakası yani dışarıya şifre verdikleri kesindir."





"Beş. Çarpışma dizisinde 03.02.2008 rakamlarına (on) sayı ile 10 ilave edin, 13.12.2018'i bulacaksınız, yani, olacak iş mi kamera radar var kırk tane teknisyen var yolun ortasında üç kamyon büyüklüğünde kılavuz tren duruyor ve kimse oralı olmuyor."





"Altı. Derken bugünkü feci tren kazası meydana geliyor, bunun bir kaza değil bir suikast olduğundan hiç bir mühendisin şüphesi yok, kesinkes suikast ve umdukları bekledikleri ölü sayısı 100 aşkın olacaktı."





"Bu twitleri fazla okumayın, bize lazımsınız, Fetö'nün rakamları ve şifreleri sizleri de delirtmesin. Bu şifre yorumlarından da rahatsız olmayın şifreli konuşanlara şifreyle cevap vereceksiniz"



