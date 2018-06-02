Samanyolu Haber /Gündem / Bir polis tecavüzü iddiası daha... /02 Haziran 2018 16:19

Bir polis tecavüzü iddiası daha...

İstanbul’da bir kadının polis otosu içinde tecavüze uğramasının ardından, benzer bir olay da Ankara’da hem de TBMM önünde yaşandı. İki polisten biri, ‘’Evine bırakalım’’ diyerek Meclis önünden ekip otosuna aldıkları alkollü bir kadına tecavüzle suçlanıyor. Olayla ilgili H. M adlı bir polis memuru tutuklandı ve hakkında 25,5 yıl hapis cezası istendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, olay 25 Nisan 2018 günü sabaha karşı 03.00'de meydana geldi. 

Sözcü'nün haberine göre polis memurları H.M. ile M.K., devriye görevi sırasında, TBMM binası önünde bekleyen F.C.’yi gördüler ve alkollü olan kadının kimliğini alıp sorguladıktan sonra evine bırakmak için ekip otosuna bindirdiler. H.M. kadının evine çıkarak ilişkiye girdi. F.C. de 155’i arayarak şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada polis memuru H.M. tutuklandı.

İKİ TARAF DA FARKLI ŞEYLER SÖYLÜYOR

F.C., savcılık ifadesinde ‘'Evime doğru yürürken polis otosu yanımda durdu. Polis kimliğimi isteyip kolumdan tutarak aracın arka koltuğuna oturttu. Evin önünde polis H.M., daireme kadar benimle geldi. Kapıyı açıp içeri girerken arkadan sarıldı'' dedi.

Polis H.M. ise ''Kadın yoldan geçen araçları durdurmaya çalışarak hayasızca hareketler yapıyordu. Kendi isteğiyle ekip otosuna bindi. Araç içinde elimi tuttu, yalpalayarak yürüdüğü için evine kadar çıktım. Daire kapısında bana sarıldı, 300 TL istedi, 100 TL verince beni şikayet etti'' dedi.

İstanbul Beylikdüzü'nde de bir süre önce benzer bir olay yaşanmış ve 28 yaşındaki P.T.'yi, evine bırakmak için polis aracına bindirip, ön koltukta meslektaşı otururken arka koltukta tecavüz ettiği gerekçesiyle polis memuru S.E. tutuklanmıştı. 
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