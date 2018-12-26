Bir pasaport için dört bakanlık arasında süründürülüyor

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre KHK ile ihraç edilen ve ardından baklagil satarak geçimini sağlamaya çalışan Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuru yaparak hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Başvuru CİMER tarafından İçişleri Bakanlığı’na oradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise İçişleri Bakanlığı’na geri gönderdi. İçişleri Bakanlığı da Dışişleri Bakanlığı’na gönderdi. Başvuru en son Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Karabulut hakkında mevcut bir soruşturma yürütülmüyor.





Karabulut başvurusunda son dönemlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurdışındaki bilim insanlarına “yurda dönme” çağrısında bulunduğunu anımsatarak, “İhraç edilmiş bir “Jeofizik Mühendisi ve Deprem Bilimci” olarak, memleketime hizmet etmek için on yıllarca çalışmalar yapıp, nitelikli öğrenciler yetiştirmek için büyük çabalar sarf ettim. Ülkeme yurtdışından bilim insanı transfer etmek için beyhude çabalara girişmek yerine, memleketine faydalı olmak isteyen akademisyenleri teşvik etmenin daha doğru bir yol olduğunu düşünüyorum” dedi.





‘Sessiz haykırış’





“Şahsım dahil olmak üzere, kurum yöneticilerinin ismimizi yazarak kendilerince komiklik yapmaya hatta iktidarınıza şık gözükme girişimleri de beyhudedir” ifadelerini kullanan Karubulut şöyle devam etti: “Bu noktada eğer böyle bir talebin karşılanmaması, kurduğunuz komisyonların ve mahkemeleriniz de kararı değişmeyecekse, yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorum. Bu talep şahsımı derinden üzmekle birlikte bir yaşam ve üretim alanı kalmayan bir akademisyenin, sadece sessiz haykırış olarak toplum nezdinde nitelendirebileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak; ivedilikle kurumuma iademi veya mümkün değilse, yurtdışına çıkış yasağımın kaldırılıp, bu memleketin yetiştirdiği bir değeri daha kaybetmenin derin acısını yaşatmaktan başka bir çözümümün olmadığını düşünüyorum.”