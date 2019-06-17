Samanyolu Haber /Politika / Bir parti sandığa gitmeme kararı aldı /17 Haziran 2019 16:34

Bir parti sandığa gitmeme kararı aldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 23 Haziran'da sandığa gitmeme kararı aldı.

SHABER3.COM

TKP, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimlerinde sandığa gitmeme kararı aldı. TKP'den yapılan "Halkımıza..." başlıklı açıklamada "TKP’liler, 23 Haziran’da birçok kişinin huzursuz olduğu ama şu anda sesini çıkarmadığı bu mutabakata mahkum olunmadığını göstermek, seçimden sonra ortaya çıkacak tehlikeli gelişmelere hazırlanmak, gericiliği meşrulaştırma çabalarına ortak olmamak için sandığa gitmeyecektir.

Bu bir boykot çağrısı değil, bir siyasi tutumdur. Partimiz, Türkiye’nin emekçi insanlarının bu siyasi tutuma 24 Haziran’dan itibaren daha fazla ihtiyaç duyacağı bilinciyle hareket etmektedir." ifadelerine yer verildi.

TKP ADAYI SEÇİMDEN ÇEKİLMİŞTİ
 
31 Mart'taki İBB seçimlerinin iptal edilmesinin ardından TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'daki yenileme oylaması için adaylıktan çekilme kararı almıştı. Zehra Güner Karaoğlu, 31 Mart'taki seçimlerde toplamda 10.495 adet oy almıştı.
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