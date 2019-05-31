Samanyolu Haber /Gündem / Bir parti daha 23 Haziran kararını verdi /31 Mayıs 2019 14:41

Bir parti daha 23 Haziran kararını verdi

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal eden Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 23 Haziran'da tekrar yapılmasına karar verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde bir parti daha kararını verdi.

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Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, partisinin yöneticileri ve üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. 

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal eden Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 23 Haziran'da tekrar yapılmasına karar verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için geri sayım sürüyor.

ADALET PARTİSİ; İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEK

Adalet Partisi lideri Öz, 23 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı destekleyeceklerini belirtti. 

Öz, "Adalet Partililer; adalete inanır, adalet yolunda ilerler, milletin ağzına ve bakışına bakar. 23 Haziran, Türkiye'nin dönüm noktasıdır. Bu artık bir belediye başkanlığı seçimi değildir, milli iradenin tecelli etmesi ile ilgili bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu değerlere sahip çıktığı için CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz." dedi. 

ÖZ: GÜZELİM YASSIADA'YI MAHVETMİŞLER

İftar sonrası konuşan Öz, Yassıada ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yassıada'nın, mağduriyetin ifadesi olduğunu kaydeden Öz, "Adanın son halini biliyorsunuz. Adayı 'Demokrasi adası yapacağız' dediler, tatil kampına çevirdiler. Adanın güzelim yeşilliklerini mahvetmişler. Bizim içimiz sızladı" diye konuştu.

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