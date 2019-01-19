Samanyolu Haber /Politika / Bir küskün AKP'li başkan daha istifa etti /19 Ocak 2019 11:50

Bir küskün AKP'li başkan daha istifa etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptığı basın toplantısıyla AKP’den istifa ettiğini açıkladı.

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Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal basın toplantısı düzenleyerek AKP’den resmen istifa ettiğini açıkladı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ayrılmak zorunda bırakıldığını belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili basın mensupları bugün bu davete icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki bana 5 yıl önce iyi insan, 5 yıl sonra bugün dürüst, çalışkan, çalmadı çok şey yaptı, her şeye rağmen yaptı ama anlatamadı diyorlar. Buranın bir evladı olarak neler yaptığımı, nasıl yaptığımı, niçin yaptığımı nelere önem verdiğimi nelerle mücadele ettiğimi anlayın, anlamaya çalışın, anlatın. Eğitim, kutsallığımız, geleceğimiz halkımız mı demişim yoksa benim, ailemin, siyasi geleceğim, rantım mı demişim. 2013 yılında aday adayı olarak katıldığım AK Parti'den bugün istifa ediyorum. Biliniz ki, ayrılmak zorunda bırakıldım, kopartıldım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sevgim ve saygım ömrüm boyunca devam edecek. Çocukken kazandığım, çalışmak, okumak, öğrenmek ilkelerimi son nefesime kadar koruyacağım. Sizlere çok teşekkür ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”

Uysal basın açıklamasının ardından gazetecilerden soru almayacağını belirterek toplantıyı bitirdi.
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