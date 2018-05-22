Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir kritik uyarı da 'Standart and Poors'tan /22 Mayıs 2018 22:00

Bir kritik uyarı da 'Standart and Poors'tan

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin mali durumunun hızla kötüleştiğini ancak kayda değer tamponları bulunan ülkede, bir çok şeyin Merkez Bankası'nın elinde olduğunu söyledi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin mali durumunun TL'deki sert düşüş için harekete geçilmezse, oldukça hızlı kötüleşebileceğini kaydetti.
 
Piyasa baskısında durgunlaşma olmazsa, Türkiye'nin durağan olan not görünümünün tekrar değerlendirilme potansiyeli olduğunu aktaran kıdemli analist Frank Gill, Türkiye'nin kayda değer tamponları bulunduğunu ve mevcut sıkıntılardan çıkmanın yoluna sahip olduğunu ifade etti. 

Frank Gill, hükümetin vergi gelirlerinin düştüğünü, buna karşılık bankaların dolar cinsinden borç vererek geri ödemenin güçleştiğini söyledi.

Öte yandan Gill, birçok şeyin Merkez Bankası'nın -eğer yaparsa- ne yapacağına bağlı olduğunu belirtti.
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