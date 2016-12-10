Samanyolu Haber /Gündem / Bir kişinin ifadesi ile Papaz darbe girişiminden tutuklandı /10 Aralık 2016 11:35

Bir kişinin ifadesi ile Papaz darbe girişiminden tutuklandı

20 yıldır Türkiye’de yaşayan, Pastör Andrew Craig Brunson ve eşi Norine Lyn Brunson bir kişinin ifadesi ile önce sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı Ardından da Pastör Andrew Craig Brunson tutuklandı. Pastör Brunson daha önce de El Kaide'nin saldırısına uğramıştı

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İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 28 Eylül’deki yazısına göre, Pastör Andrew Craig Brunson ve eşi Norine Lyn Brunson’un ‘G-82 (Milli Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyet tahdit) kodu’ kapsamına alındığı belirtilerek, ‘ülkemizden çıkışlarının yaptırılması’ istendi.

Yazı üzerine İzmir Emniyeti, 20 yıldır Türkiye’de yaşayan Brunson çiftinin kaldığı Mimar Sinan Mahallesi’ndeki eve gitti. Evde kimseyi bulamayan polis, kapıya çağrı kâğıdı bıraktı. 7 Ekim’de polis merkezine giden çift, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Brunson çiftinin misyonerlik yaptığı, bir şemada isimlerinin yer aldığı ve yurtdışından kendilerine kaynak aktarıldığı öne sürüldü. Eşi Norine serbest bırakılırken, bir aydır Göç İdaresi’ne bağlı gözetim merkezinde tutulan Brunson, dün çıkarıldığı mahkemede  tutuklandı. Brunson hakkında bir gizli tanığın ifade verdiği öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Andrew Craig Brunson, 11 Nisan 2011’de kilise avlusunda arkadaşıyla sohbet ederken, Manisalı Mehmet Ali Eren’in silahlı saldırısına maruz kalmıştı. Saldırgan olay sırasında “Vatan hainleri, Manisa’daki kiliseyi bombalayacağız. Bunun hesabını El Kaide soracak” diye bağırmıştı.
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