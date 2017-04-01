Samanyolu Haber /Dünya / Bir kişi iki kez oy kullanınca sandıklar kapatıldı /01 Nisan 2017 12:02

Bir kişi iki kez oy kullanınca sandıklar kapatıldı

Frankfurt’ta sandıklar kapatıldı

SHABER2.COM

Frankfurt’ta oy verme işleminde bir kişi iki farklı sandıkta oy kullandı. CHP’li üyenin durumu fark etmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) haber verildi. YSK’nın talimatıyla oy verme işlemi bir süre durduruldu

Evet’ oyu verdiği öne sürülen Nizamettin U. isimli seçmen dün sabah saat 09.47’de Frankfurt Başkonsolosluğu’nun bahçesindeki seçim bürosuna geldi ve ilk olarak üç nolu sandıkta oy kullandı. Sonrasında dört nolu sandığa geçen U. burada da oy kullandı. U’nun iki kez oy kullandığını fark eden CHP’li üye itiraz etti. Ancak itiraz geçikmiş ve oy sandığa atılmıştı.

İki oy da sayılacak

YSK temsilcisi ile Frankfurt Başkonsolosluğu’na haber verildi ve durum Ankara’daki YSK’ya iletildi. Ankara’daki YSK’dan ‘Hemen oy verme işlemini durdurun’ talimatı geldi. YSK, iki saat sonra oy verme işleminin yeniden başlamasına karar verdi.

Oy sandığa atıldığı için bu konuda bir şey yapılamayacağı, ancak sorumlular hakkında yasal işlem yürütüleceği belirtildi.
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