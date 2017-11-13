Samanyolu Haber /Gündem / Bir kişi dışında hiçbiri gelmedi /13 Kasım 2017 10:19

Bir kişi dışında hiçbiri gelmedi

Sadullah Ergin'İn kızının düğününe eskiler katılırken yenilerden bir kişi geldi

SHABER3.COM

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, kızı Şule Zeynep Ergin'i, Türem Yumurta'nın sahibi Siirtli işadamı Zafer Kaya'nın oğlu Rıdvan Kaya ile evlendirdi. Eski kabineyi bir araya getiren düğünde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu nikâh şahitliği yaptı. Düğüne hükümetten bir tek Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın katılması dikkat çekti. 

11. Cumhurbaşkanı Gül ile eski Başbakan Davutoğlu'nun nikâh şahidi oldu. Ankara Hilton Oteli'ndeki nikâhı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin kıydığı nikâha şimdiki Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ dışında son dönem AKP'lilerden kimsenin katılmadı.

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