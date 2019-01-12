Samanyolu Haber /Gündem / Bir kimse eşine küsüp darılabilir mi? /12 Ocak 2019 15:33

Bir kimse eşine küsüp darılabilir mi?

Dr. Ali Demirel her yazısında olduğu gibi bu haftaki yazısında da okuyuculardan gelen bir soruyu cevapladı

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Bir kimse eşine küsüp darılabilir mi?
Bu soruyu bize aile içi iletişimle alakalı eşiyle sıkıntılar yaşayan “Mersinli” rumuzlu okurumuz sormuş:
Darılmama, küsüp kenara çekilmeme sağlıklı iletişimde temel bir esastır. Zira darılanlar, birbirleriyle uzun zaman küs duranlar bu halleriyle asla iletişim kuramaz, sadece birbirlerinden uzaklaşırlar. 
Aynı evde yaşadıkları halde aylarca birbirleriyle konuşmayan eşlerde karşılıklı düşmanlık daha da artacaktır ki bu durumda çözülebilecek çok mesele çözümsüz hale gelecektir. Dolayısıyla karşılıklı inada dayalı küskünlüğün yerini bütün yaşananlara rağmen vakit kaybetmeden istişare almalıdır. 
Küskünlük üç günü geçmemeli
Konuşmama şayet eşlerin duygularının yatışmasını beklemek için ise bu da üç günü geçmemelidir. Peygamber Efendimizin bu mevzuda bize verdiği temel ölçü şöyledir: “Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terk edip küs durması helal değildir. İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Hâlbuki o ikisinin en hayırlısı önce selâm verendir.” (Buhârî, Edeb 62)
Aile içi bu tür vakalarda ise yakın çevreye düşen küslüğe teşvik değil arabulucu bir rol olmalı ve küslerin arası bulunmalıdır. Kur’an’ın bize apaçık emri budur: “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Hucurât, 49/10) 
Bir yuvada ilişkiler eş olmadan öte kardeşlik üzerine ve atılan adımlar da bu kardeşliği koruma yönünde olmazsa huzur bulunamaz. Başta var olan rahmet, şefkat ve sevgi de devam ettirilemez.


TWİTTER : @aliihsandemirel

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