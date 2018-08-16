Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir kilo etin parasının üçte biri yurtdışına gidiyor /16 Ağustos 2018 17:05

Bir kilo etin parasının üçte biri yurtdışına gidiyor

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, TL'nin dolara karşı değer kaybının et fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. İthalata bağımlı bir hayvansal üretimde kur etkisine değinen Yalçındağ, "Aldığımız 1 kilogram kıymanın üçte bir parası yurt dışına gidiyor" dedi.

SHABER3.COM

Kurban Bayram'ına birkaç gün kala Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban bayramı öncesi kırmızı et sektörü ve hayvancılık politikalarını Tarım Analiz programında Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'a değerlendirdi.

Yalçındağ, geçen senelere göre, fiyatların çok az bir artış olduğunu, kayda değer bir artış olmadığını söyledi.

Donat, "Siz geçen yıla göre çok fazla bir artış yok, kısmı bir artış var dediniz. Bu aslında tüketici tarafı için biraz sevindirici. Belki tüketiciler diyecek ki neresi sevindirici fiyatlar artmış. Maliyet açısından ciddi bir artış var, onu biliyoruz. Üreticilerle konuştuğumuz zaman, özellikle yan taraftaki, yılbaşından bu yana, kurun etkisiyle artan maliyet, o zaman çok fazla kurbanlık ete yansımadı. Ben bu sonucu çıkardım. Doğru mu düşünüyorum, sizce?" diye sordu.

Yalçındağ bu soruya şu yanıtı verdi:

"Bu kur artışlarının son gelişmeleri, 3 ay civarındaki bir zaman diliminden sonra piyasalarda görmeye başlayacağız. Yani ben o konuda hakikaten biraz düşünceliyim. Bakıyorsunuz, büyükbaş hayvan tarafı, tabi bu kurla ilgili olan tarafı, aldığımız bir kıymanın üçte bir parası yurt dışına gidiyor. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Yemin %70 ham madde olarak yurtdışından ithal ediyor. Hayvanın yine en az 3'te birlik bir kısmı beslenecek dana olarak yurtdışından ithal ediliyor. Bu girdilerin artmasıyla, fiyatların yükselmesi kaçınılmaz".

Yalçındağ "Ama burada göz ardı edilmemesi gereken bir konu da, vatandaşın satın alma gücü. Bu da önemli, nereye kadar yükselecek. İnsanların iş yapmaları zorlaşıyor maalesef" diye ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir kilo etin parasının üçte biri yurtdışına gidiyor Sonraki Haber >>

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

İşte Şeytan'ın en önemli aldatması

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Dolar geriledi ama faizler arttı

Dolar geriledi ama faizler arttı

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

AKP'li adam mikrofonu görünce coştukça coştu

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

Meteor Yağmuru'ndan muhteşem görüntüler

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İki kedinin kavgasına karga müdahil oldu

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:46:21