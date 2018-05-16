Bir kilo baklava 100 TL'ye yaklaştı, üretici isyan ediyor

Baklavanın olmazsa olmazlarından Antep fıstığının kilogram fiyatı son haftalarda önemli oranda arttı. Birinci sınıf baklavalık iç Antep fıstığın kilogram fiyatının 200 lirayı bulmasına tepki gösteren baklava ve tatlı üreticileri fiyatlar düşmeden fıstıklı baklava üretmeyeceklerini açıkladı.







BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede bugün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşeceklerini, artan fıstık fiyatları sorunun çözümü için kısa ve uzun vadeli taleplerini ileteceklerini söyledi.





Antep fıstığı piyasasında lisanslı depoculuğa geçilmesinin uzun vadede fiyatlara yansıyacağını ifade eden Yıldırım, kısa vadede ise bunun tek yolunun ithalatın önünün açılması olduğunu vurguladı.





Yıldırım, ramazanın tatlı üreticileri için önemine dikkati çekerek, "Bu Ramazan'da Antep fıstığı fiyatlarının acilen düşmesi lazım. Bunun en hızlı yolu ithalatın önünün açılması. Bakanlık izin belgesi vermediği için ithalat yapılamıyor. Bugün Sayın Fakıbaba ile bu konuyu konuşacağız" diye konuştu.





'ANTEP FISTIĞI TİCARETİNİN BÜYÜK KISMI KAYIT DIŞI'





Antep fıstığı ticaretinin önemli kısımının kayıt dışı yapıldığına işaret eden Yıldırım, "Fıstık, parası olan tarafından bir yatırım aracı haline dönüştü. Üretimle alakası olmayan insanlar Antep fıstığı yükselecek diye önceden bunu kayıtsız bir şekilde alıyor sonra da piyasada fıstık kalmayınca fiyatı yükseliyor. Bu durumda da ürünü piyasaya yüksek fiyattan sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.





Yıldırım, fıstıklı baklava üretilmemesine yönelik kararı söz konusu ürün fiyatının 100 liranın altına düşmesi durumunda değiştireceklerine dikkati çekti.Fıstıklı baklavanın kilogram fiyatının 70 ila 100 lira arasında değiştiğini ifade eden Yıldırım, 3 kilogramlık bir tepsi baklavanın da ortalama 240 liraya satıldığını söyledi.





Yıldırım, dernek olarak merdiven altı üretim ile mücadele ettiklerini aktararak, "Tüketiciler alışveriş yaptıkları yerlerin üretim izin belgesinin olup olmadığına dikkat etmeli. Halkımız güvendikleri ve tanıdıkları esnaflardan alışveriş yapsınlar" diye konuştu.





TÜRKİYE, ANTEP FISTIĞI ÜRETİMİNDE DÜNYA LİDERİ





ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'nin yıllık ortalama Antep fıstığı tüketimi 110 bin ton oldu. Bu alanda dünya lideri konumunda bulunan Türkiye'yi ABD, Çin, Avrupa Birliği izledi. Türkiye Antep fıstığı üretiminde de ABD ve İran ile birlikte dünyada ilk sıralarda yer alıyor.