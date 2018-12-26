Bir KHK'lının dramı : Kendimi vurdum , 12 gün komada kaldı , 50 liraya inşaatlarda çalışıyorum





KHK’LILARA UYGULANAN SOYKIRIM DEVAM EDİYOR Türkiye’de devam eden cadı avı, her geçen gün yeni mağduriyetlere sebep oluyor. HDP’li Gergerlioğlu bunlardan birini Meclis gündemine taşıdı.



KHK’lılara uygulanan soykırımın devam ettiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Yargısız infaz şeklinde, sorgusuz sualsiz bir şekilde ihraç edilen KHK’lılar, özelde çalışamıyor ve pasaport hakları iptal edilmiş durumda.Bana gelen bir KHK’lının mektubunu Genel Kurul’da okumak isterim.” dedi.









“KENDİMİ VURDUM 12 GÜN KOMADA KALDIM”





Gergerlioğlu’nun okuduğu o mektup: “29 Ekim KHK’sinde 675’inci KHK’yle görevime son verildi. Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi beraatımı verdi. Bu suçlamayla insanların dilinde itham edildim, ‘vatan haini’ dediler, beraat etmeme rağmen hep alay konusu oldum. İnsanlardan uzak durmaya başladım, kendimi dağlara, kırlara attım, kimse iş vermedi.





2017 yılında maddi nedenlerden dolayı intihara kalkıştım ve kendimi vurdum. On iki gün yoğun bakımda kaldım ve ölümden döndüm, keşke ölseydim. Bu dünyada huzur bulamadık Sayın Vekilim, ne olacak bu durumlarımız?









“BİZİ BU HALLERE DÜŞÜRENLERİ ALLAH’A HAVALE ETTİK”





Bizi bu hâllere düşürenleri Rabb’imize havale ettik, o ayrı. Sizler bizim umudumuzsunuz, elimizden intihara kalkışmaktan başka bir şey gelmiyor, psikolojik olarak bunalımdayım.





2012 yılından beri evliyim, çocuğum yok. Babam 75 yaşında yürüyemiyor, annem, o keza yaşlı, inşaatlara gidiyorum, amelelik yapıyorum, verdikleri 50 lira efendim.





Aileme helal para peşinde koştum, koşmaya da devam edeceğim. İnşallah, Allah rızası için ne olur bizim sesimizi duyurun Sayın Vekilim.”