Samanyolu Haber /Gündem / Bir KHK'lı öğretmenin feryadı:Bu hukuksuzluk nasıl devam edecek? /20 Temmuz 2018 08:18

Bir KHK'lı öğretmenin feryadı:Bu hukuksuzluk nasıl devam edecek?

KHK ile ihraç edilen öğretmen Aslı Akdemir yaşadığı zorluklarını anlattı ve “bu hukuksuzluk devam etmeyecek. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

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İngilizce öğretmeniyken Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen Aslı Akdemir, Hakkâri, Ankara ve Yalova’da görev yaptı. Son olarak İstanbul’da çalışan Akdemir, 6 Şubat 2017’de ihraç edildi. ‘KHK’lı öğretmenler anlatıyor’ başlığı altında Duvar Haber’e konuşan öğretmen Akdemir şunları söyledi, “Meslek hayatım boyunca özgürlükçü eğitimi savundum. Öğrencilerimle iletişimim sağlıklı olmasına rağmen birçok okul idaresiyle tam tersi bir ilişkim vardı. Çünkü parasız ve bilimsel eğitimden yanaydım.” Akdemir ailesinin iktidar yanlısı bir aile olduğunu ve ihracını da aileden sadece birkaç kişinin haberi olduğunu söylüyor: “Annem ve babam 1 buçuk yıl geçmesine rağmen ihraç edildiğimi hâlâ bilmiyor.”

Bizi itibarsızlaştırdılar 

Akdemir, kendisi gibi ihraç edilen bir öğretmenle şu an aynı evi paylaşıyor. Kendisi için bunun büyük bir şans olduğunu anlatan Akdemir, bu süreçte kendisini ayakta tutan başka bir şeyi de şöyle açıklıyor: “Dayanışma.” Akdemir son olarak şöyle devam ediyor: “Bu konuda ev arkadaşımla çok şanslıyız. Çünkü aynı duyguları yaşıyoruz, aynı şeyi yaşıyoruz. Bu paha biçilmez bir şey. Dayanışmanın en güzeli bu. Akşam eve gidip arkadaşımla sohbet etmeyi iple çektiğim zamanlar oluyor. İhraç edildikten sonra da başka işlerde çalışmayı düşünmedim. Çünkü bunun çeşitli nedenleri var. Reddedileceğimi biliyorum. Çünkü KHK’lıyım. Bu haksızlık ve hukuksuzluk hiçbir şekilde devam etmeyecek. Yapmak istedikleri şey bizi itibarsızlaştırmak, toplumun önünde bizi küçük düşürmek, karanlığa sürüklemek.”

Mücadele edeceğim

Yetkililerin sorumsuz davrandığını ve süreci uzatmaya çalıştığını belirten Akdemir konuşmasını şu sözlerle tamamladı: Bu süreci ne kadar uzatabileceklerse onu yapmaya çalışıyorlar. OHAL komisyonu gibi. Bu kaç yılımızı alırsa alsın bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”
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