Bir KHK faciası daha... Baba KHK'dan atıldı... Anne bunalıma girdi.. Oğlu ve kendini vurdu





Seher Baş’ın 1 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Öztürk’ün Gülen Hareketi soruşturması kapsamında tutuklandığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin silâh sesleri duymasıyla ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartmanın giriş katında oturan Seher Baş’ın evinin kapısını kırarak içeri girdi. Evin mutfağına giden polis, Seher Baş ile yüzde 99 engelli Serebral Palsi hastası olduğu öğrenilen 17 yaşındaki oğlu Eyüp Öztürk’ün kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısı evde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından anne ile oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adlî Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.





Tutuklanan eşinden 1 yıl önce boşanmıştı





Yapılan soruşturma kapsamında anne Seher Baş’ın av tüfeğiyle engelli oğlunun kafasına ateş ederek öldürdüğü ardından yine aynı tüfekle kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği olayın ardından eve gelen Seher Baş’ın babası Orhan Baş gözyaşı döktü. Seher Baş’ın 1 yıl önce boşandığı eşi İbrahim Öztürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nda (TCDD) görevli olduğu ve darbe girişimi soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilerek tutuklanıp, cezaevine konulduğu öğrenildi. Anne Baş ile oğlunun engelli maaşı ile belediyeler ve komşulardan gelen yardımlarla geçinmeye çalıştıkları öğrenildi. Son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşayan anne Baş’ın sık sık komşularına, “Oğlumu da öldürüp intihar edeceğim” dediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.