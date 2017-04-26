Samanyolu Haber /Gündem / Bir kez konuşacak, 400 bin dolar alacak! /26 Nisan 2017 13:11

Bir kez konuşacak, 400 bin dolar alacak!

ABD eski Başkanı Barack Obama, Wall Street'te konuşacak, 400 bin dolar ücret alacak. Obama, 2008 krizinde Wall Street'teki şirketleri sorumlu tutmuştu

Obama Emekliliğin tadını çıkartıyor

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın, bir Wall Street firmasının düzenleyeceği konferansta konuşma yapacak. Obama'nın öğle yemeğinde yapacağı konuşma için 400 bin dolar ücret alacağı bildirildi.

Ülkenin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te faaliyet gösteren Cantor Fitzgerald adlı şirketin, Obama'nın yapacağı konuşma için eski başkana 400 bin dolar ödeyeceği belirtildi. 

Cantor Fitzgerald firmasının eylül ayında düzenleyeceği sağlık konferansında ana konuşmacı olarak boy gösterecek Obama'nın, konferansın öğle yemeğinde konuşacağı kaydedildi. 

Obama, başkanlığı sırasında, 2008'de başlayan finansal kriz ve ardından yaşanan ekonomik resesyonla ilgili Wall Street'teki şirketleri sorumlu göstermiş ve krizin büyük ölçüde bu firmaların faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade etmişti.
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