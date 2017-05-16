Bir kedi fotoğrafı yüzünden dergiyi kapattılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür A.Ş tarafından yayınlanan 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'ni Erdoğanlı bir duvar yazısına yer vermesi nedeniyle kapattı. Dergiden sorumlu üç ismin iş akitleri feshedildi ve haklarında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı. İBB Başkanı Kadir Topbaş, "1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisini kapattık. Dergideki yapılan adilik ve ahlaksızlıktır. Bir yerlerden bunlar tezgahlanıyor" dedi.





Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle dendi: "Kültür AŞ tarafından yayınlanan 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi son sayısındaki akıl ve izandan yoksun içerik sebebiyle kapatılmıştır. Derginin içerikten sorumlu Yayın Koordinatörü, Yazı İşleri Müdürü ve editörünün iş akitleri feshedilmiştir. Seviyesiz, saygısız ve provokatif içerik ile ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."









Topbaş'tan açıklama





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Kültür A.Ş. tarafından çıkarılan 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nde yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı belirtilen fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Topbaş, "Maalesef çok üzücü bir olay olarak gördüm. Üzüntüm şudur ki 2004 göreve başladığımdan bu güne zaman zaman, son dönemlerde ise belediye ve şahsım üzerine ciddi bir provokasyon var. Hedefe konulduk anlamak mümkün değil. Dergide gördüğümüz bu olay yenilir yutulur bu olay değil. Tamamen adilik ve ahlaksızlık. Tabiki suç duyurusunda bulunularak gereği yapılacak, iş akitlerini feshedip dergiyi kapattık" dedi.









"Bir yerlerden bunlar tezgahlanıyor"





Kadir Topbaş, "Geçtiğimiz günlerde de 2013 yılındaki fotoğrafları sanki 15 Temmuz'da gibi yansıtmak nasıl bir etik anlayıştır bunu da anlamak mümkün değil. Ben yargıya müracaat ettim, cevap vermedim. Yine İbn Haldun Üniversitesi'nin tanıtım afişlerinde de oynamalar bize maledildi. Nedir bu kadar hedefe konulmak, amaç nedir. Ben farklı maksatların farklı amaçların olduğunu anlıyorum. Bir yerlerden manipüle ediliyor. Bir yerlerden bunlar tezgahlanıyor" diye konuştu.





Kapatılmaya neden olan içerik





Kapatılmaya neden olan içeriğin ise Erdoğanlı bir duvar yazısı önünde bir kedinin çekilmiş fotoğrafı olduğu belirtildi.