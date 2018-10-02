Samanyolu Haber /Politika / 'Bir kasa domatesteki çürüğü bulur kendine yardımcı yapar' /02 Ekim 2018 13:19

'Bir kasa domatesteki çürüğü bulur kendine yardımcı yapar'

CHP Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Kemal Kılıçdaroğlu için "Bir kasa domates içinde bir tane çürük varsa onu bulup yardımcısı yapar" dedi.

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Havuz medyasında yer alan habere göre CHP'li Öz, Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

''Son kurultayda genel başkanı destekleyen biriyim. Parti kendi çıkarlarını daha önde tutanlar tarafından yardımcı olarak yönetilmeye çalışıldığı zaman, sonuçlarının ne olduğunu görüyoruz" diyen Öz, sözlerine "Bizim Genel Başkanımızın da bir özelliği vardır. Önüne bir kasa domates koy, içinde bir tane çürük varsa onu bulup çıkarıp Genel Başkan Yardımcısı yapıyor. Dolayısıyla o kasaya çürük domatesi koymadan seçmesini sağlamamız lazım. Bu konuda da böyle düşünüyorum" diye devam etti.

ADAY OLMAYACAĞIM

Yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı için aday olmayacağını belirten Öz şunları kaydetti:

"Parti, ilçe il, Genel Merkez bana nerede ihtiyaç duyarsa orada olacağım. Herkes aday adayı da aday da olabilir."
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