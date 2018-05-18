Samanyolu Haber /Gündem / Bir kadını kaçırmakla suçlanan vali merkeze çekildi /18 Mayıs 2018 13:31

Bir kadını kaçırmakla suçlanan vali merkeze çekildi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre dört ile yeni vali ataması yapıldı, iki ikin valisi ise merkeze çekildi.

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Hakkında kadın kaçırıp darp etmekten soruşturma bulunan Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, merkeze çekilen valiler arasında dikkat çekerken Sinop Valiliği görevini yürüten Hasan İpek de ikinci isim oldu.

Çiftçi’den boşalan göreve İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, Hasan İpek’ten boşalan Sinop Valiliğine ise Sındıklı Kaymakamı Köksal Şakalar atandı. 

Mülkiye Başmüfettişleri Hasan Şıldak Burdur Valiliğine, İbrahim Akın de Kırşehir Valiliğine atandı.

Söz konusu atamalar, İçişleri Bakanlığının 14 Mayıs 2018 tarihli ve 69 sayılı yazısı üzerine 10 Haziran 1949 tarihli ve 5442 sayılı kanunun 6’ıncı maddesi ile 23 Nisan 1981 ve 2451 sayılı Kanunun 2’inci maddesine göre 14 Mayıs 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Bakanlık müşavirliği görevine Murat Doğanay’ın atanması gerçekleştirildi
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