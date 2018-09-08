Bir ilde daha şarbon karantinası





Geçtiğimiz günlerde yurtdışından getirildiği belirtilen kurbanlık hayvanlarda şarbon virüsüne rastlanmış, bu hayvanlar sebebiyle Ankara, İstanbul, Bitlis ve Sivas'ta hayvanlar telef olmuştu. Bakanlık açıklamasına göre 48 kişi şarbon tedavisine alınmıştı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Lütfiye köyünde bulunan bir besi çiftliğindeki hayvanların bazılarında şarbon virüsü tespit edildi. Yapılan tespit sonrasında Gölcük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bölgeye giderek inceleme yaptılar. Yapılan inceme sonrasında Selimiye, Lütfiye ve Sofular köyleri karantina altına alındı. Hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı köylerde yaşayan vatandaşlar ise tedirginlik yaşanıyor.