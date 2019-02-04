Bir holding patronunun feryadı: Kimse nefes alamıyor





Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclis Başkanı Bekir Okan, Türkiye’nin ekonomik durumuna dair açıklamalar yaptı.





Okan’ın açıklamalarından bir kısım şöyle:





Faizler yüksek, istikrarsızlık var. Kimse nefes alamıyor. Bankacılık sektörü kilitlenmiş. Kamu bankaları dışında hiçbir banka kredi vermiyor. Bıçak gibi kestiler kredileri. Ne yapsınlar şimdi yüzlerce firma konkordato ilan ediyor kimse ister mi konkordato ilan etmeyi. Bunların yanında Türkiye’nin büyümesini istemeyen dış güçler de var. Ama Türkler girişimci. İçeriden ve dışarıdan önümüzü açsalar Türkiye’nin daha çok büyüyeceğine inanıyorum. Şimdi bir de seçim sürecine girildi. Ekonomide seçimden sonra daha iyi olacak diye inanıyorum.





Okan, “Son dönemlerde çok fazla beyin göçü yaşanıyor, insanlar niye gidiyorlar?” sorusunu şöyle yanıtladı:





Gelenler de var bir taraftan da giderler var. istikrarsızlık var. Çalkantılar belirsizliklerden yurtdışına gidenler de var. En önemli şey Türkiye’nin yarına güvenle bakmayı sağlaması lazım. Yarın ben ne olacağım dememeleri lazım. Sadece ekonomi değil, demokrasi hukuk, her açıdan herkesin ülkesine güvenmesi lazım. Biz güveniyoruz.





"2019’u nasıl görüyorsunuz?” sorusuna da Okan’ın yanıtı şöyle oldu:





"El ele verdik mi ekonomi düzelir. Ama bizim dış dünya ile ilişkilerimizi düzeltmemiz lazım. ABD, AB ve İsrail ile. Dışarıda problemimiz olmadığı zaman içerideki sorunları çözeriz. Dış borcumuz var onu çevirmemiz lazım. Üretimi ihracatı artırmamız lazım. Bunlar da istikrar ile olur. Bu faiz oranıyla şimdi kimse yatırımı düşünmüyor, düşünemez de. Enflasyon belli bir düzene girmeli. Yatırım olursa işsizlik sorunu da çözülür. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim."