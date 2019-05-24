Bir haftada Everest'e tırmanmaya çalışan 7 dağcı öldü

Daha önce 4 dağcının öldüğü açıklanmıştı dün de 3 dağcının daha zirve tırmanışında hayatını kaybettikleri açıklandı.





Nepal Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki Hintli dağcının dün hayatını kaybettikleri belirtildi. Organizatörler de bir dağcının daha öldüğünü duyurdu.





Ölen dağcılardan 52 yaşındaki Kalpana Das’ın zirveye ulaştıktan sonra geri dönüş esnasında hayatını kaybettiği açıklandı.





Benzer şekilde 27 yaşındaki Nihal Bagwan da zirveden dönüş esnasında öldü.





Organizatör Keshav Paudel, yüksek sezonda bulunulduğunu ve zirve tırmanışında yaşanan yoğunluk nedeniyle, ölen dağcılardan birinin yaklaşık 12 saat civarında beklemek zorunda kaldığını, 4 numaralı kampa ulaştıktan sonra da hayatını kaybettiğini söyledi.





Bir başka Avusturyalı dağcı da dağın Tibet tarafında hayatını kaybetti.





65 yaşındaki bu dağcının da zirveye yakın bir noktada öldüğü açıklandı.





Çarşamba günü de biri Hintli biri Amerikalı iki dağcı daha hayatını kaybetmişlerdi. Bir haftada hayatını kaybeden dağcı sayısı 7’e ulaştı.





Dağ tırmanışı ilk olarak 1953 yılında Edmund Hillary ve Tenzing Norgay’in Everest’e tırmanmalarından bu yana Nepal’da ciddi bir turizm faaliyeti.







Bu yıl şu ana kadar 381 tırmanış için izin alınmış durumda. Her bir tırmanış için 11 bin dolar ücret ödeniyor.





Yıl içerisinde 750’den fazla dağcının zirve tırmanışı yapması bekleniyor.





Geçen yıl 807 dağcı Everest’in zirvesine ulaşmayı başarmıştı.





Aralarında Everest’in de bulunduğu Himalayalara tırmanış için en uygun sezon Nisan ayının sonları ve Mayıs’ın son günleri arasında yaşanıyor.





Bu yıl Himalayalara tırmanmaya çalışan 7 dağcı daha hayatını kaybetmiş durumda. İki dağcıdan da halen haber alınamıyor.