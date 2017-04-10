Bir haftada 2 esrarengiz kaçırma olayı

BAŞKENTTE ESRARENGİZ KAÇIRMA OLAYLARI; BİR HAFTADA İKİ KİŞİ KAYIP





Başkent Ankara’nın göbeğinde iki kişi güpegündüz kaçırıldı. Ailelerin resmi kurum müracaatlarına cevap verilmiyor.







KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi çalışanı Turgut Çapan’ın 31 Mart 2017 günü Ankara Yenimahalle Şentepe’de kaçırıldığı öğrenilmişti. Daha önce KHK ile kapatılan özel eğitim kurumlarında çalışmış olan Önder Asan’ın da benzer şekilde 1 Nisan Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Ankara Yenimahalle Şentepe otobüs son duraklarında kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı öğrenildi.













AYNI YERDE İKİNCİ KAÇIRMA OLAYI





Önder Asan’ın kaçırıldığı yerde tam bir gün önce Turgut Çapan’ın kaçırıldığı ailesi tarafından ifade edilmişti.





Aile, olay olduğu gün Önder Asan2ın bir arkadaşı tarafından olaydan haberdar edildiklerini ifade ettiler. Aile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) gibi kuruluşlara müracaatta bulunmasına rağmen Önder Asan hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Aile 1 haftadır Önder Asan’dan haber alamıyor.













Lütfen sesimi duyurun Allah rızası için 9 gündür eşim kayıp ve hiç bir iz yok...





Önder Asan’ın eşi resmi makamlardan cevap alamayınca eşinin durumunu sosyal medyadan duyurarak insanlardan yardım istedi.





CHP’Lİ TANRIKULU; KAÇIRILAN TURGUT ÇAPAN’I BAKAN SOYLU’YA SORDU





Öte yandan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara’da 10 gün önce kayıt dışı olarak gözaltına alınan ve o günden beri haber alınamayan Turgut Çapan’ın durumunu gündeme getirdi.





Sezgin Tanrıkulu kayıp olayını, Turgut Çapan’ın eşinin twitter hesabındaki videoyu paylaşarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.





Yine Ankara Valisi Ercan Topaca’nın konuyu araştırıcağını belirttiği bildirildi. Ancak bugüne kadar resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.













Ankara'da art arda yaşanan iki kaçırma olayı sonrası AKP'li trol Ömer Turan'ın attığı bir tweet "Yeni bir kumpas mı kuruluyor?" sorusunu akıllara getirdi. Turan kaçırılan şahısların PKK kamplarından çıkabileceğini iddia etti.





AKP yargısı daha önce de Hizmet Hareketi'ni terör örgütü PKK'yla bağlantılı göstermek için defalarca girişimde bulunmuş ancak toplumu inandıramamıştı.















