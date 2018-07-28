Samanyolu Haber /Gündem / Bir günde iddianamesi yazıldı! /28 Temmuz 2018 11:09

Bir günde iddianamesi yazıldı!

Anıtkabir’de Atatürk’e yönelik hakaret içeren video çekerek yayınladıktan sonra tutuklanan Safiye İnci hakkında, başlatılan soruşturma tamamlandı.

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Savcılık, hazırladığı iddianamede, ‘Atatürk’e hakaret’ suçundan İnci’ye 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis talep etti.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dalgalı’nın 23 Temmuz tarihli iddianamesinde, İnci’nin çekip yayınladığı hakaret videosunun 17 saniye sürdüğü ve Anıtkabir’de mozoleye çıkan merdivenlerde çekildiği belirtildi.

ALENİYET UNSURU GERÇEKLEŞTİ 

Hakaret videosundaki ifadelerin dökümüne yer verilen iddianamede, “Şüphelinin eylemini gerçekleştirdiği Anıtkabir’in herkese açık bir yer olması nedeniyle ve Instagram isimli sosyal paylaşım sitesinin de yurtiçi ve yurtdışı kullanıcı çokluğu nedeniyle olayda aleniyet unsurunun gerçekleşmiş olduğu, ayrıca eylemin gerçekleştiği Anıtkabir’in umuma açık mahallerden olduğu anlaşılmıştır” denildi. İddianamede, “Şüphelinin video kaydında söylemiş olduğu sözlerin Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret niteliğinde sözler olduğu, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçunu işlediği anlaşılmıştır” ifadesine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

SAFİYE İnci, 20 Temmuz tarihinde Anıtkabir’de Atatürk’e yönelik hakaret ifadelerinin yer aldığı bir videoyu çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. İnci’nin çektiği video geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İnci hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi. İnci, 22 Temmuz tarihinde ise ‘Atatürk’e hakaret’ suçundan tutuklandı.
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