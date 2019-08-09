Samanyolu Haber /Dünya / Bir günde 220 milyon fidan dikildi /09 Ağustos 2019 23:24

Bir günde 220 milyon fidan dikildi

Hindistan'da ormanlık alanları güçlendirmek için seferberliğe gidildi. Uttar Pradesh eyaletinde bir günde 220 milyondan fazla ağaç dikildi. Etiyopya, 224 milyon fidan dikerek dünya rekoru kırmıştı.

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Hindistan'da küresel ısınma ile mücadele kapsamında hükümetin yürüttüğü kampanya çerçevesinde bir günde 220 milyondan fazla ağaç dikildi.

Ormanlardan sorumlu bir yetkili olan Bivhas Ranjan kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde öğrencilerin, siyasetçilerin ve diğer yetkililerin bir araya gelerek orman arazileriyle kara ve tren yolu boyunca ağaç diktiğini ve bu kapsamda 220 milyon fidan dikme hedefine öğleden sonra beş itibarıyla ulaşıldığını açıkladı.

Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath da, "Hedefimizi 220 milyon fide olarak belirledik çünkü bu eyalette 220 milyon kişi yaşıyor" diye konuştu.

16 çeşit meyve ağacını da barındıran fidanlarla eyaletteki ormanlık alanlar güçlendirilmek isteniyor. Hindistan'ın hedefi yüzölçümünün üçte birini ağaçlarla kaplamak. Ancak 1.3 milyarlık nüfusu ve gelişen endüstrisi Hindistan'ın bu hedefi gerçekleştirmesini zora sokuyor.

Ağaç dikme seferberliği 60 bini köyler olmak üzere yaklaşık bir buçuk milyon noktada gerçekleştirildi. Eyalette 2016 yılında da 50 milyon agaç dikilmişti.

Etiyopya rekor kırmıştı

Temmuz ayında  224 milyondan fazla fidanın dikildiği Etiyopya'da bir günde ağaç dikme dünya rekoru kırılmıştı, söz konusu rekor denemesi için bazı okul ve hükümet binaları gün boyunca kapalı kalmıştı.

Etiyopya'da Mayıs ayında başlatılan Yeşil Miras İnisiyatifi yıl sonuna kadar ülkede 4 milyar ağaç dikmeyi hedefliyor. Nüfusun hızla artmasına karşılık ekilebilir arazilerin azlığı yoksul Doğu Afrika ülkesinin başlıca sorunları arasında yer alıyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

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