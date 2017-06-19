'Bir gram bulun bitsin bu iş'

Akın İpek'le birlikte 45 Koza-İpek Holding yönetici hakkında iddianame hazırlayan savcı baltayı taşa vurdu.
İddianamede, Akın İpek’in halka açık Koza Altın AŞ bünyesindeki madenlerden üretilen altını olduğundan daha az gösterdiği iddia edildi. Havuz'a servis edilen iddianameye göre her dökümde yaklaşık 15 ile 17 kilogram arasında külçe altın kaçırıldı. Ve bu altın 'kutsal hoca payı' olarak Hizmet Hareketi'ne verildi.
Savcı suçlamasına delil olarak ise Koza Altın'ın Youtube'a yüklediği bir videoyu delil olarak gösterdi. Akın İpek iddianamedeki suçlamalara sosyal medya hesabından cevap verdi.
'BİTSİN BU İŞ'
"Himmet topladı üretilmiş gibi gösterdi iddiası çökmüş. Yerine videolu fazla ürettiler göstermediler gelmiş. Cevabımdan sonra bu da çökecek. Havuz medyasının savcı iddianamesinden alıp yaptığı video ispatlı haber önemli. Doğru ise benim, değilse iddianamenin beli kırıldı." diyen Akın İpek 'Bitin bu iş' sözleriyle savcıya meydan okudu. İşte o açıklama:
"Ankara cumhuriyet savcısının iddianamesini havuz medyasından takip etmeye devam ediyoruz. Son haberden anladığımız; Kayyım atama gerekçesi olan,
Himmet altını topladılar deli saçmalığı iftirasından da vazgeçmişler. Haber şu;
KOZA ALTIN İŞLETMELERİNDE HERBİRİ 15 KİLO OLAN HER 5 KÜLÇE ALTIN DAN 1 İ KUTSAL HOCA PAYI OLARAK AYIRILIP HİMMET VERİLİYORMUŞ. YANİ TOPLAM ÜRETİMİN 5 DE 1 i.
YAKLAŞIK 3 MİLYAR DOLAR ÜRETİMİN BEŞTE BİRİ 600 MİLYON DOLAR HİMMET EDER.
Delil olarak da bir devlet büyüğünün madenimizi ziyaretinde videoya çekilmiş ve yayınlanmış olan altın dökümünde 5 külçe görünüyormuş, fakat kayıtlara 4 döküm olarak geçmiş."
Havuz medyasındaki haberin detaylarını aktaran Akın İpek "Dore altın nedir, Külçe nedir, döküm nedir, cüruf tablası nedir diye altın madencilerine sorsaydınız" dedi.
"Kardeşim; Hadi verdiğim uluslararası bağımsız denetim raporlarını, işletmenin girişinden çıkışına kadar sistemin içindeki 6 farklı yerdeki altın miktarı ölçüm kayıtlarını, halen muhafaza edilen karotları, yeraltı haritalarını, madencilik belgelerini okumadın, ya da anlamadın. Bari en azından Türkiye deki diğer altın madencilerine sorsaydın.
Dore altın nedir, Külçe nedir, döküm nedir, cüruf tablası nedir diye….
VİDEO DA GÖRDÜĞÜN 5. KÜLÇE CÜRUF TABLASIDIR KARDEŞİM… ALTIN KÜLÇESİ DEĞİL.
Özgül ağırlığı çok hafif olan cüruf külçelerin üstünden akıp en alttaki tablada birikiyor.
10 YILDAN BERİ KESİNTİSİZ 7 GÜN 24 SAAT KAYDA ALINAN ALTIN DÖKÜM ODASINDAN DEĞİL BİR KÜLÇE, KAYITSIZ OLARAK 1 GR ALTIN DAHİ ÇIKAMAZ…
VARSA HADİ… TÜM KAYITLARI KOY ORTAYA… BİTSİN BU İŞ…
KALDIKİ ALTIN TESİSİNİN HİÇBİR NOKTASINDAN DIŞARI ALTIN ÇIKARILAMAZ;"
İpek söyledikleri ile ilgili 10 yıllık resmi belgelerin hala holdinge ait mali kayıtlarda durduğunu söyledi.
"(Tüm yazacaklarım on yıldır resmi belgelerle ve bağımsız denetim raporları ile teyitlidir)
1) Altın miktarı cevher kaya olarak tesis girişine geldiğinde tonda kaç gr olduğu bellidir.
Kayıtlıdır. Altın miktarını henüz tabiatta iken belirleyen karotlar halen muhafaza ediliyor.
2) Altın miktarı proses devam ederken tesisin içinde 6 noktada 5 dakikada bir ölçülür.
Tesise giren altın miktarı, tesis içindeki ölçümlerle ve çıkıştaki miktarla, ki bu miktar değil üretimin beşte biri, yüzde biri dahi olsa, tesiste alarm çalar, kayıtlara geçer.
3) Atık barajına giden yüzde 0.4 dahi artamaz. Arttığı anda;
EĞER ALARM ÇALMAZ İSE ALTIN ATIK HAVUZUNA GİDER VE ASLA GERİ KAZANILAMAZ.
Dökülen altın ile tesise giren altın miktarı arasında fark olması teknik olarak imkansızdır.
5) Tesiste dökülen altın DORE dir. Saf değildir. İçinde bakır demir çinko ve diğer elementler vardır, Rafine edilmeden satılamaz. Koza altının rafinerisi de yoktur.
ALS Analiz raporları, tesis proses raporları, SRK üretim raporları, atık barajı raporları,
Külçe teslimat raporları, rafineri raporları birbirini teyit ederler.
Yani…Altın döküm günü, bugün de şu kadar dökmüşüz ne güzel denmiyor…
Arkasında farklı merkezlerden gelen yüzlerce teyit raporu var."
Akın İpek savcıya MASAK sonuç raporu nerede diye sordu.
"SAVCIYA SORUM ŞU; 3 BAŞKAN, SAYISIZ EKİP DEĞİŞTİREN İKİ YIL SÜREN, GRUBU MU
LİME LİME İNCELEMİŞ OLAN MASAK IN SONUÇ RAPORU NEREDE… ÖN RAPOR DEĞİL…"