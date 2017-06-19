'Bir gram bulun bitsin bu iş'

Akın İpek'le birlikte 45 Koza-İpek Holding yönetici hakkında iddianame hazırlayan savcı baltayı taşa vurdu.





İddianamede, Akın İpek’in halka açık Koza Altın AŞ bünyesindeki madenlerden üretilen altını olduğundan daha az gösterdiği iddia edildi. Havuz'a servis edilen iddianameye göre her dökümde yaklaşık 15 ile 17 kilogram arasında külçe altın kaçırıldı. Ve bu altın 'kutsal hoca payı' olarak Hizmet Hareketi'ne verildi.













Savcı suçlamasına delil olarak ise Koza Altın'ın Youtube'a yüklediği bir videoyu delil olarak gösterdi. Akın İpek iddianamedeki suçlamalara sosyal medya hesabından cevap verdi.





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