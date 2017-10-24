Samanyolu Haber /Gündem / Bir gecede sistem değişirse Kitaplar yakılacak,Kitapçılar batacak /24 Ekim 2017 11:56

Bir gecede sistem değişirse Kitaplar yakılacak,Kitapçılar batacak

Üniversite sınav sistemi ve liseye girişin değişmesi sadece velileri ve öğrencileri değil, yayıncıları ve kitabevlerini de etkiledi.

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 Türkiye Yayıncılar Birliği’ne göre, yayınevleri 280 milyon dolar zarar edecek. Kitabevi yetkilileri, birçok kişinin işsiz kalacağını söylüyor. Kapakları değiştirilen eski kitaplar ise YKS adı altında satışa sunuluyor.

NET AÇIKLAMA RAHATLATIR
Eğitim Yayıncıları ve Tedarikçileri Derneği Genel Başkanı Osman Öztürk ise, “Sınavın içeriği, soru şekli değişmedi, aslında yapılan bir isim değişikliği. Ancak bu, yayıncı ve kitapçıları çok olumsuz etkiledi. Kitaplarını satamıyorlar. YÖK ve ÖSYM’den yeni sistemde soruların içeriğinde bir değişiklik yapılmadığı konusunda gelecek net bir açıklama sektörü çok rahatlatır” dedi.

KİTABEVLERİ: BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK
Test kitaplarının depoda beklediğini söyleyen Kadıköy’deki bir pasajda yer alan kitabevleri, birçok kurumun kapanacağını, binlerce kişinin işsiz kalacağını anlatarak, “Neden 6 ay önce söylenmedi, önlem alırdık” dedi. Yetkililer özetle şöyle konuştu:

Nazım Kitabevi yetkilisi: Bir anda alınan karar yüzünden birçok kitabevi, yayınevi, matbaacı bundan etkilenecek, kapanacak. Binlerce kişi işsiz kalacak. Endişeliyiz. Aylar önce çekler imzalandı. 500 bin liralık kitabım var, elimde kalacak.

Hanifi Özdem (Atika Kitabevi): Kitapları depoya kaldırdık. 60 bin liralık mal var. Eğitimin ortasında böyle açıklama, şaka gibi. 2, 3 ay sonra sektördeki tahribat görülecek. Birçok yayınevi batacak. Öğrenciler de çok şaşkın.

KAPANMA NOKTASINA GELEN YAYINCILAR VAR
Hakan Baykara (Kültür Yayıncılık Genel Müdürü): Sektör sıkıntıda. Biz lise ve üniversiteye geçişte yaşanabilecek değişimleri erken öngördük, risk alarak, ihtiyatlı davrandık. YGS için kapaklarını değiştirerek TYT olarak basan birçok yayınevi var. Bu bir pazarlama stratejisi, zararı en aza indirmeye çalışıyorlar. Sadece geçiş sistemleri değil, müfredat da değişiyor. Özellikle TEOG için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geçen yaz TEOG için kitap hazırlayan birçok yayınevi büyük zararda. Bizim zararımız yüksek olmasa da var.

İlhan Budak (Palme Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı): Çok kötü etkilendik. Bütün kitaplar elde kaldı; TEOG, LYS, YGS. Yeni sistem bile net değil. 8 milyon liralık zararımız var. İşçiler, dükkan kiracıları, depocular, çalışanlar çok tedirgin. Kapanma noktasına gelen yayınevleri bulunuyor.

Talha Doğan (Tonguç Akademi): Belirli oranda zarar edildi. Kağıt israfı olmaması için eski kitaplarımızı geri dönüşüme gönderiyoruz . Bizden kitap almış öğrencilere, yeni kitaplardan ücretsiz dağıttık. Binlerce kitap öğrencilere hediye olarak ulaştı. Yeni kitapları yapılan açıklamalara göre hazırladık. Ama şu an kırtasiyelerde satılan hiçbir kitap faydasız değil. Onlar da milli eğitim müfredatını içeriyor.

Metin Özer (Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı): Üniversitede sınavın içeriğinde bir değişiklik yok, konular yine MEB’in müfredatından olduğu için öğrenciler alıyor. Sonraki baskılarımızda kapaklarımızı değiştireceğiz. Üniversiteye girişte sınavın sadece adı değişti. TEOG içinse şu an bekliyoruz.
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