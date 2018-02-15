Samanyolu Haber /Gündem / Bir gecede 1.4 milyon soy sorgusu /15 Şubat 2018 10:27

Bir gecede 1.4 milyon soy sorgusu

Alt-üst soy raporu sorgulama sayfası yeniden kullanıma açıldığı andan sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400.000 belge üretildi.

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e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan alt-üst soy raporunun paylaşımı gece yeniden başladı.

Alt-üst soy raporuna vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan itibaren bu sabah 08.00'e kadar 1 milyon 400.000 belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200.000 belge oluşturuldu.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.
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