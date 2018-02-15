Bir gecede 1.4 milyon soy sorgusu

e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan alt-üst soy raporunun paylaşımı gece yeniden başladı.







Alt-üst soy raporuna vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan itibaren bu sabah 08.00'e kadar 1 milyon 400.000 belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200.000 belge oluşturuldu.





Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.