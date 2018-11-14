Bir elektrik santrali daha kapanıyor





Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, “Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanı gittikçe azalan santralin, yurt dışında dolar bazlı getiri ile yüksek marj sağlayabilecek potansiyel projelerde kullanılması planlanmaktadır” denildi.





2008 YILINDA FAALİYETE BAŞLADI

Ege'nin sanayi merkezlerinden Manisa'nın enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2008 yılında faaliyete başlayan Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, Türkiye'de kurulmuş olan ilk gaz motorlu kombine çevrim santraliydi. Santral, basit dönüşümlü olarak faaliyete başlamış, 2009 yılında kombine dönüşümü tamamlamıştı.





Santral, 12 adet 8,7 MW gücünde Wartsila 20V34SG gaz motoru, 12 adet Aalborg kazan ve 1 adet 10,5 MW gücünde Dresser-Rand buhar türbini ile toplam 115 MW kurulu güçte üretim gerçekleştiriyordu.





ALARKO DA ARA VERMİŞTİ

Alarko Holding, geçen hafta yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Altek Alarko’nun Kırklareli’ndeki doğalgaz kombine çevrim santralinde, ekonomik sebeplerden dolayı bir yıl elektrik üretimi yapmayacağını duyurmuştu.





Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, bu durumun şirketin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı kaydedilmişti.