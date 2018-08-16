Bir eğitimci daha gurbette vefat etti, geriye dokunaklı mısraları kaldı

Ankara Samanyolu Cemal Şaşmaz Kız Lisesi Müdürü Halil Dinç, 45 yaşında Yunanistan’da geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Eşi ve çocuklarını geride bırakarak yakın zamanda tek başına Yunanistan’a geçen Dinç, edebiyatçı kimliğiyle gurbet yollarına düşüşünü de kaleme almıştı. Şiirinde Meriç’ten geçenlere atıf yaparak, “Hicret evet bakiyesi / Hicranlı duygular, içten/ Vatana son bakış, yaslı/ Bir akşam geçtim Meriç’ten” demişti.







DÜNYA BİRİNCİLERİ ÇIKARAN CEMAL ŞAŞMAZ KIZ KOLEJİ’NİN MÜDÜRÜYDÜ





Dinç’in şiirinde ‘Tohumlar bıraktım orda/Semaya ser çeksin diye’ şeklinde bahsettiği öğrencileri, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları, ulusal ve uluslararası birçok alandaki yarışmada ödül kazanan başarılar elde etti.





Uluslararası İnfomatrix Kısa Film Yarışması’nda ‘Sınırları Aş’ isimli filmleriyle Dünya 1.si olan Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri öğrencileri Afet Keskin ve Nihal Özgür’e ödüllerini bizzat dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan vermişti.





15 Temmuz’dan sonra onbinlerce eğitimci haksız yere tutuklandı, 1000’den fazla eğitim kurumu hizmet hareketine yakınlığı gerekçe gösterilerek ilk çıkarılan OHAL KHK’ları ile kapatıldı. 20 binden fazla eğitimci işsiz kaldı. 100 binin üzerinde öğrencinin eğitimleri hukuksuz şekilde okullarının kapatılmasından sonra aksadı veya yarım kaldı.





Halil Dinç Türkiye’deki zulüm ve haksızlıklardan sonra göç kararı almıştı. Dinç’in dostlarıyla paylaştığı şiirinin tam metni şöyle:





Geçtim Meriçten





Dünyam bir el çantasında.

Yok oldu bir mazi hiçten



Acı, zorlu talihime,



Gülerek geçtim Meriç’ten







Tarihin başından beri

Yaşanan, bitmeyen göçten



Yok kimseye imtiyazı



Bilerek geçtim Meriç’ten







Bir zehirden iftirayı

-Duydum sen say ki baldıran-



Kırk beş yıllık hatırayı



Silerek geçtim Meriç’ten







Sırtımda bir urba ardan

Kalbim güvercin yüreği



Hem serden geçtim hem yardan



-Geride mağmum dostlarım-



Dolarak geçtim Meriç’ten











Tohumlar bıraktım orda

Semaya ser çeksin diye



Bebek, anne, yağız, yiğit



Rahim Allah’a hediye







Hicret evet bakiyesi



Hicranlı duygular, içten



Vatana son bakış, yaslı



Bir akşam geçtim Meriç’ten







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