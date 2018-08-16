Samanyolu Haber /Gündem / Bir eğitimci daha gurbette vefat etti, geriye dokunaklı mısraları kaldı /16 Ağustos 2018 22:55

Bir eğitimci daha gurbette vefat etti, geriye dokunaklı mısraları kaldı

Bir eğitimci daha Yunanistan'da hayata gözlerini yumdu.

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Ankara Samanyolu Cemal Şaşmaz Kız Lisesi Müdürü Halil Dinç,  45 yaşında Yunanistan’da geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.  Eşi ve çocuklarını geride bırakarak yakın zamanda tek başına Yunanistan’a geçen Dinç, edebiyatçı kimliğiyle gurbet yollarına düşüşünü de kaleme almıştı. Şiirinde Meriç’ten geçenlere atıf yaparak, “Hicret evet bakiyesi / Hicranlı duygular, içten/ Vatana son bakış, yaslı/ Bir akşam geçtim Meriç’ten” demişti.
 
DÜNYA BİRİNCİLERİ ÇIKARAN CEMAL ŞAŞMAZ KIZ KOLEJİ’NİN MÜDÜRÜYDÜ

Dinç’in şiirinde ‘Tohumlar bıraktım orda/Semaya ser çeksin diye’ şeklinde bahsettiği öğrencileri, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları, ulusal ve uluslararası birçok alandaki yarışmada ödül kazanan başarılar elde etti.

Uluslararası İnfomatrix Kısa Film Yarışması’nda ‘Sınırları Aş’ isimli filmleriyle Dünya 1.si olan Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri öğrencileri Afet Keskin ve Nihal Özgür’e ödüllerini bizzat dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan vermişti.

15 Temmuz’dan sonra onbinlerce eğitimci haksız yere tutuklandı, 1000’den fazla eğitim kurumu hizmet hareketine yakınlığı gerekçe gösterilerek ilk çıkarılan OHAL KHK’ları ile kapatıldı. 20 binden fazla eğitimci işsiz kaldı. 100 binin üzerinde öğrencinin eğitimleri hukuksuz şekilde okullarının kapatılmasından sonra aksadı veya yarım kaldı.

Halil Dinç Türkiye’deki zulüm ve haksızlıklardan sonra göç  kararı almıştı. Dinç’in dostlarıyla paylaştığı şiirinin tam metni şöyle:

Geçtim Meriçten

Dünyam bir el çantasında.
Yok oldu bir mazi hiçten
Acı, zorlu talihime,
Gülerek geçtim Meriç’ten

Tarihin başından beri
Yaşanan, bitmeyen göçten
Yok kimseye imtiyazı
Bilerek geçtim Meriç’ten

Bir zehirden iftirayı
-Duydum sen say ki baldıran-
Kırk beş yıllık hatırayı
Silerek geçtim Meriç’ten

Sırtımda bir urba ardan
Kalbim güvercin yüreği
Hem serden geçtim hem yardan
-Geride mağmum dostlarım-
Dolarak geçtim Meriç’ten
 

Tohumlar bıraktım orda
Semaya ser çeksin diye
Bebek, anne, yağız, yiğit
Rahim Allah’a hediye

Hicret evet bakiyesi
Hicranlı duygular, içten
Vatana son bakış, yaslı
Bir akşam geçtim Meriç’ten

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