Samanyolu Haber /Gündem / Bir dönemin ünlü hakimi öldü /11 Mart 2018 11:42

Bir dönemin ünlü hakimi öldü

Türkiye’nin 1990’lar ile 2000’li yıllar arasındaki en önemli davalarına bakan “kapatılan Ankara 1 No’lu DGM”nin Başkanı emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74), Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Mustafa B. tedavisi tamamlandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesinde meydana geledi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz’e, Mustafa B.nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karadeniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
2008 yılında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikast girişimi, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi’ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), “Fethullah Gülen davası” , Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesine saldırı davalarına bakmıştı.
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