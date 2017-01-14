Samanyolu Haber /Gündem / Bir döneme damga vuran gazetenin patronuna yakalama kararı /14 Ocak 2017 14:23

Bir döneme damga vuran gazetenin patronuna yakalama kararı

KHK ile kapatılan Taraf gazetesi'nin eski imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay, kapatılan Taraf Gazetesi İmtiyaz sahibi Başar Arslan'ı Altan kardeşler soruşturmasına dâhil etti. 

Hükümete ait Sabah Gazetesi'nde çıkan habere göre ifadesi alınmak istenen Arslan adresinde bulunamadığı için hakkında yakalama kararı talep edildi. Talep, 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi. Yakalama talebine ilişkin yazıda Arslan'ın cemaat soruşturmasına dahil edildiği ortaya çıktı. 

Arslan'la ilgili "yurtdışına çıkış yaptığı, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmıştır" denildi. Aynı soruşturma kapsamında Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
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